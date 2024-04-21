– ЦСКА комментировать невероятно сложно. Потому что игры у команды просто нет. Ни одного светлого пятна.
Напомним, 20 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА дома потерпел поражение от “Ахмата” из Грозного. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу чеченской команды. Отметим, что в минувшем поединке армейцы получили две красные карточки – удалились защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.
Источник: “Чемпионат”
Андрей Созин: у ЦСКА просто нет игры
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал ЦСКА за матч с “Ахматом” (1:2) в 25-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА