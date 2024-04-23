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Байрамян: если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в "Ростове"

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился планами на остаток карьеры.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Сейчас я в "Ростове", защищаю цвета и флаг своей любимой команды. У меня еще контракт на полтора года. По внутреннему и физическому состоянию, думаю, могу еще несколько лет играть. Если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в "Ростове". Я люблю свой клуб", - цитирует Байрамяна "Sport 24"

32-летний армянский полузащитник выступает в составе "Ростова" с января 2010-го года. За это время Байрамян трижды отправлялся на правах аренды в другие клубы. Сезон 2013/14 он провел в волгоградском "Роторе", на сезон 2014/15 отправился в "Волгарь" из Астрахани, а перед стартом сезона 2018/19 был арендован казанским "Рубином".

В текущем сезоне на счету Байрамяна 3 голевые передачи в 21-м матче за "Ростов" в чемпионате России. Еще 6 матчей полузащитник провел в рамках Кубка России и записал на свой счет одну голевую передачу.

Хорен Байрамян Ростов
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