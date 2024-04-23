"Чем привлекателен российский чемпионат? Российские клубы ищут бразильских игроков. Но и бразильским футболистам интересно играть в России, несмотря на то, что здесь нет еврокубков. РПЛ - очень сильный чемпионат", цитирует Камило "СЭ".
25-летний бразильский опорник Камило присоединился к "Ахмату" в летнее трансферное окно. В августе 2023-го грозненцы заплатили французскому "Лиону" за трансфер полузащитника 800 тысяч евро. В своем дебютном сезоне в России Камило принял участие в 24-х матчах (20 - в РПЛ, 4 - в Кубке России). На счету футболиста 1 забитый мяч за "Ахмат".
На текущий момент в заявках 16-ти команд РПЛ числятся 26 легионеров из Бразилии - это больше, чем из любой другой страны. Бразилия практически вдвое опережает, как главный поставщик легионеров в чемпионат России, ближайших преследователей - Сербию (14 человек) и Беларусь (14, но белорусы в РПЛ не считаются легионерами).
Хавбек "Ахмата" Камило: бразильцам интересно играть в России, несмотря на то, что здесь нет еврокубков
Полузащитник "Ахмата" Камило рассказал, чем РПЛ привлекает его соотечественников.
Фото: официальный сайт "Ахмата"