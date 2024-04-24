- Это первый иностранец в истории сборной страны. Ментальное состояние сборной России на протяжении последних 15 лет тогда было не очень мощное. С приходом Гуса всё кардинально изменилось, потому что он это осознал и прекрасно оценил футбольные возможности игроков той сборной России. Хиддинк понял, на что нужно сделать акцент. Он сумел раскрыть ментальность каждого футболиста и сборной в целом. Страна увидела совсем другой футбол и совсем другие результаты сборной, - приводит слова Габулова "Чемпионат".
77-летний голландский тренер Гус Хиддинк с июля 2006 года по июнь 2010 года работал в должности главного тренера сборной России. Под его руководством наша национальная команда показала лучший результат на европейских первенствах в российской истории, пробившись в полуфинал Евро-2008 и завоевав бронзовые медали. Одним из самых ярких матчей в истории сборной России является победа над сборной Голландии в 1/4 финала ЧЕ-2008 (3:1 д.в.)
Всего под руководством Хиддинка сборная России провела 39 матчей, одержав в них 22 победы, 7 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.
Габулов: Хиддинк понял, на что нужно сделать акцент. С ним Россия увидела совсем другие футбол и результаты сборной
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о бывшем главном тренере нашей национальной команды голландце Гусе Хиддинке.
Фото: "Спорт-Экспресс"