"Мы получили отложенную лицензию на стадион, что его подняли до первой категории. Если у клуба есть стадион этой категории, это даёт право для выступления в РПЛ. Отложенную лицензию получили, так как есть ряд замечаний, которые надо исправить для участия в РПЛ", - сказал Газизов.
В частности, замечания связаны с Fan ID, добавил гендиректор. По его словам, клуб уже предоставил дорожную карту по исправлению недочетов, работа в этом направлении уже началась.
Стадион махачкалинского "Динамо" "Анжи Арена" вмещает не менее 20 тысяч зрителей. В настоящее время клуб идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 51 очко – столько же у занимающих первую позицию подмосковных "Химок". До конца чемпионата осталось сыграть шесть матчей.
Источник: "Чемпионат"
Стадион махачкалинского "Динамо" получил отложенную лицензию для игр в РПЛ
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о получении отложенной лицензии на стадион для участия в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"