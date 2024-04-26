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Бывший арбитр Федотов: Казарцев правильно показал жёлтую Дуарте за удар по лицу в матче с ЦСКА

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Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод в дерби ЦСКА и "Спартака", в котором нападающий "красно-белых" Угальде получил желтую.
Фото: ФК "Спартак"
В конце первого тайма защитник "Спартака" нарушил правила в центре поля, но судья Василий Казарцев продолжил игру, потому что мяч остался у ЦСКА. После этого эпизода полузащитник "армейцев" Милан Гаич и защитник "Спартака" Алексис Дуарте вели борьбу за мяч, в результате которой защитник ударил рукой по лицу Гаичу. Рефери показал желтую карточку Дуарте, но спартаковцы были не согласны с этим решением.

"Все посчитали, что он перепутал игроков и наказал Дуарте на чужой фол в центре поля. Но это не так. Казарцев правильно назначил штрафной в пользу "Спартака", правильно показал жёлтую Дуарте за удар по лицу, но также он должен был дать карточку Чернову. Вместо этого Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение, начав общаться с Дуарте. Перепутать игроков арбитр не мог, потому что есть VAR, который обязан помочь с идентификацией игрока", - прокомментировал Федотов.

Московское дерби ЦСКА и "Спартака" закончилось безголевой ничьёй. Бывшие футболисты, комментируя прошедший матч, остались не удовлетворены качеством игры. Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал дерби очень скучным и невзрачным. Отметим, что "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по трем эпизодам.

Источник: "Чемпионат"

Спартак ЦСКА Игорь Федотов
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