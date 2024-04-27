"За тройку есть шанс побороться, потому что "Динамо", "Локомотив" и "Крылья Советов" нестабильно играют. Выиграть пять матчей – и всё. За чемпионство уже тяжелее будет, там две путёвки будут разыгрывать "Краснодар" и "Зенит". "Спартаку" вполне реально побороться за третье место", - сказал Давыдов.
После 25 сыгранных матчей "Спартак" набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На пятом находятся самарские "Крылья Советов" с таким же количеством баллов, четвертую строчку застолбил за собой "Локомотив", в активе "железнодорожников" 41 очко. На третьем месте идет московское "Динамо" с 44-мя набранными баллами. На лидирующих позициях – "Зенит" (50 очков) и "Краснодар" (49).
До конца чемпионата остается сыграть пять матчей. В предстоящем 26-м туре "Спартак" примет на своем поле конкурента за престижные места "Локомотив". Сразу после игры московских команд состоится еще одна важная игра между "Динамо" и "Зенитом". Обе встречи пройдут в это воскресенье, 28 апреля.
Источник: "РБ Спорт"
Давыдов: за тройку у "Спартака" есть шанс побороться. Выиграть пять матчей – и всё
Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов оценил шансы "красно-белых" завоевать медали в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"