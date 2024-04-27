"Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии или неучастии будет принимать тренерский и медицинский штаб. Сейчас мы не знаем, сможет или не сможет он сыграть с "Локомотивом", - заявил Шпинев.
Ранее в СМИ появилась информация, что Георгий Джикия не сможет принять участие в следующем матче московского "Спартака" по причине травмы. В воскресенье 28-го апреля состоится столичное дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" в рамках 26-го тура чемпионата России.
В турнирной таблице команды разделяют 2 очка. В активе "Локомотива", который располагается на 4-й строчке, 41 очко в 25-ти матчах. В том же количестве матчей "Спартак" набрал 39 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Агент Шпинев: у Джикии повреждение, но он готовится к матчу с "Локомотивом"
Агент капитана "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал информацию о травме своего клиента, которая может не позволить игроку принять участие в матче 26-го тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: официальный сайт "Спартака"