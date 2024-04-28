Команда Тихонова проиграла в 28-м туре Первой лиги "СКА-Хабаровску" (3:0). На послематчевой пресс-конференции тренер обрушился с критикой на Веру Опейкину, которая обслуживала встречу. Тихонов нашел несколько спорных решений, которые, по его мнению, повлияли на исход. Он призвал не ставить женщин-рефери на важные игры.
"Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают", - заявил Тихонов во время пресс-конференции.
На заявления тренера отреагировали в Российском футбольном союзе. Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет 3 мая. Известно, что Тихонов получил на него приглашение.
Источник: Sport24
КДК может наказать Тихонова за критику женщины-арбитра из Первой лиги
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС возбудил дисциплинарное дело после слов тренера "Енисея" Андрея Тихонова о женщине-арбитре из Первой лиги.
Фото: Global Look Press