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КДК может наказать Тихонова за критику женщины-арбитра из Первой лиги

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС возбудил дисциплинарное дело после слов тренера "Енисея" Андрея Тихонова о женщине-арбитре из Первой лиги.

Фото: Global Look Press
Команда Тихонова проиграла в 28-м туре Первой лиги "СКА-Хабаровску" (3:0). На послематчевой пресс-конференции тренер обрушился с критикой на Веру Опейкину, которая обслуживала встречу. Тихонов нашел несколько спорных решений, которые, по его мнению, повлияли на исход. Он призвал не ставить женщин-рефери на важные игры.

"Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают", - заявил Тихонов во время пресс-конференции.

На заявления тренера отреагировали в Российском футбольном союзе. Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет 3 мая. Известно, что Тихонов получил на него приглашение.

Источник: Sport24

Андрей Тихонов
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