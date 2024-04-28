"Тройка — она и есть тройка. Для "Динамо" по пятибалльной системе. Как осетрина второй свежести", - сказал Воробьев.
Подопечные Марцела Лички за 25 матчей заработали 44 очка и отстают от лидера "Зенита" на шесть баллов. Очный поединок между командами из верхней части таблицы состоится сегодня, 28 апреля. Встреча пройдет на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", начало игры – в 19:15 по московскому времени.
В первой половине сезона "Динамо" смогло обыграть "Зенит" в Санкт-Петербурге (2:3), но при игре при своих болельщиках "бело-голубые" не могут выиграть с августа 2020 года. Отметим, что при поражении петербуржцев "Краснодар" получит шанс стать новым лидером российского чемпионата за пять туров до конца, отставание "быков" составляет всего одно очко.
Источник: "Евро-Футбол"
Воробьев - о третьем месте "Динамо": как осетрина второй свежести
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал третье место московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"