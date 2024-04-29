"Я увидел лица игроков, они очень расстроены, но нужно думать о позитиве. Было достаточное количество моментов, которые просто нужно было реализовать. Многие моменты радуют, и это очень важно. Если потеряли здесь очки, двигаемся дальше и ищем их в другом месте", - сказал Рахимов.
Казанский "Рубин" забил гол в раздевалку в первом тайме и большую часть второй половины игры вел в счете. Но уральцы смогли забить спасительный гол на 86-й минуте, не дав хозяевам забрать три очка. Подопечные Рашида Рахимова за 26 сыгранных матчей набрали 37 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" после ничьи остался в зоне вылета, команда идет на предпоследнем 15-м месте с 25-ю баллами. В следующем 27-м туре клуб "Рубин" отправится в гости к ЦСКА, а "Урал" примет на своем поле калининградскую "Балтику".
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов - об упущенной победе над "Уралом": увидел лица игроков, они очень расстроены, но нужно думать о позитиве
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал о состоянии игроков после ничьи в матче с "Уралом" (1:1) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"