"Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в "Зените", они нигде больше не видели. На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты - работайте! Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике", - цитирует Орлова "СЭ".
Санкт-петербургский "Зенит" с 50-ю очками в 26-ти матчах возглавляет турнирную таблицу РПЛ за четыре тура до финиша. В двух предыдущих турах "Зенит" уступил "Рубину" (0:2) на своем поле и московскому "Динамо" (0:1). Главным преследователем "Зенита" в чемпионской гонке является "Краснодар", у которого, как и у "сине-бело-голубых", 50 очков.
"Динамо", переигравшее "Зенит" в 26-м туре, имеет в своем активе 47 очков и отстает от лидеров на 3 очка. В рамках 27-го тура "Краснодар" примет на своем поле "Ахмат", "Динамо" сыграет дома с "Сочи", а "Зенит" отправится в Воронеж на матч против "Факела".
Орлов: бразильцам не хватает мотивации? Зарплаты, которые им платят в "Зените", они нигде больше не видели - работайте
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о недостаточном уровне мотивации бразильских легионеров "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"