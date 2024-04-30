"Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения. Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу на поле, что мне нравится", - заявил Бонгонда.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера "Спартака" после поражения в 24-м туре от "Сочи" (0:1). Его место в качестве временно исполняющего обязанности занял босниец Владимир Слишкович. Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в качестве ассистента.
В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" под руководством Слишковича одержал победу над московским "Локомотивом" в столичном дерби (3:2). Один из мячей записал на свой счет вингер Тео Бонгонда. После 26-ти матчей "Спартак" с 42-мя очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Metaratings"
Вингер "Спартака" Бонгонда: Слишкович оказывает мне доверие и даёт свободу, мне это нравится
Легионер "Спартака" Тео Бонгонда оценил изменения в команде после назначения на пост главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: "Чемпионат"