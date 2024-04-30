"Все захотят пройти дальше в финал и бороться за Кубок. Почему бы "Динамо" не сделать дубль в сезоне — выиграть в чемпионате и Кубке. Это было бы сказкой", - сказал Терехин.
В турнирной таблице "Динамо" занимает третье место с 47-ю очками в активе, благодаря недавней победе над "Зенитом" (1:0), подопечные Марцела Лички подобрались к лидерам на расстояние одной победы. "Зенит" и "Краснодар" за 26 сыгранных матчей заработали по 50 очков и занимают первое и второе место соответственно. В Кубке страны динамовцы дошли до полуфинала Пути регионов, 2 мая "бело-голубые" сыграют со "Спартаком".
Источник: "Чемпионат"
Экс-динамовец Терехин: почему бы "Динамо" не сделать дубль в сезоне - выиграть в чемпионате и Кубке?
Бывший игрок московского "Динамо" Олег Терехин оценил шансы "бело-голубых" на победу в чемпионате России и в Кубке страны.
Фото: ФК "Динамо"