"У Тюкавина есть всё, что необходимо страйкеру: он быстрый, техничный, у него хорошее телосложение. Если он будет продолжать усиленно работать, то однажды двери в Европу распахнуться перед ним. Готов ли он к Европе? Да. Он мог бы играть, где угодно. Но всё зависит от команды, от того, как она будет играть, как они будут использовать это", - сказал Марио Личка.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин за 26 игр в чемпионате России забил 13 голов и сделал восемь голевых передач. В последней игре против петербуржского "Зенита" 21-летний форвард забил победный мяч, встреча завершилась со счетом 1:0. "Динамо" за четыре тура до финиша идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 47 очков, что на три балла меньше, чем у лидеров чемпионата "Зенита" и "Краснодара", которые заработали по 50 очков. В следующем 27-м туре динамовцы встретятся с "Сочи".
Источник: Metaratings
Марио Личка: если Тюкавин будет продолжать работать, то двери в Европу распахнутся перед ним
Помощник главного тренера "Динамо" Марио Личка поделился мнением о том, смог бы форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин заиграть в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Динамо"