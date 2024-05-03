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Гендиректор "Пари НН": контракт с новым главным тренером не подписан, переговоры ведутся

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переговорах с сербским тренером греческого "Атромитоса" Сашей Иличем.
Фото: ФК "Атромитос"
- Я пока не могу подтвердить или опровергнуть назначение Илича на пост главного тренера "Пари НН". Контракт не подписан, переговоры ведутся. Как только подписание состоится, будут подписи с обеих сторон, тогда можно будет что-то говорить, но пока - преждевременно, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что руководство "Пари Нижнего Новгорода" ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера с 46-летним сербским наставником греческого "Атромитоса" Сашей Иличем, при этом одним из ключевых вопросов является размер финансовой компенсации за Илича его нынешнему клубу. 28 апреля 2024 года нижегородцы расстались с российским главным тренером Сергеем Юраном.

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