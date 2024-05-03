- Я пока не могу подтвердить или опровергнуть назначение Илича на пост главного тренера "Пари НН". Контракт не подписан, переговоры ведутся. Как только подписание состоится, будут подписи с обеих сторон, тогда можно будет что-то говорить, но пока - преждевременно, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководство "Пари Нижнего Новгорода" ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера с 46-летним сербским наставником греческого "Атромитоса" Сашей Иличем, при этом одним из ключевых вопросов является размер финансовой компенсации за Илича его нынешнему клубу. 28 апреля 2024 года нижегородцы расстались с российским главным тренером Сергеем Юраном.
Юран и «Пари НН» – врозь. Почему самая закрытая команда РПЛ превратилась в дырявое решето и при чём тут «Спартак»
Юран - об отставке из "Пари НН": я не просто так говорил, что нужно усиливаться. В итоге оказался заложником ситуации
Гендиректор "Пари НН": контракт с новым главным тренером не подписан, переговоры ведутся
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переговорах с сербским тренером греческого "Атромитоса" Сашей Иличем.
Фото: ФК "Атромитос"