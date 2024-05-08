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"Рубин" наказал Руслана Безрукова за шутку про "денежки на карту"

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Руководство "Рубина" провело разъяснительную работу и приняло дисциплинарные меры в отношении игрока Руслана Безрукова за его шутку.

Фото: Global Look Press
"Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы fair play и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК "Рубин", которую разделяет и сам Руслан Безруков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В заявлении также признали, что есть темы, на которые нельзя шутить, клуб и сам игрок сожалеют о произошедшем. В сообщении не уточняется, какие именно дисциплинарные меры были приняты в отношении Руслана Безрукова за неуместную шутку.

Напомним, 24 апреля после матча "Зенита" и "Рубина" (0:2), игрок казанского клуба Руслан Безруков пошутил в прямом эфире. Футболист в шутку заявил, чтобы "Краснодар" перевел "денежки на карту" за нанесенное конкуренту за чемпионский титул поражение. Высказыванием Безрукова заинтересовались в комитете по этике РФС.

Руслан Безруков Рубин
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