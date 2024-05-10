"Сможет ли "Краснодар" стать чемпионом? Есть сомнения на этот счет. Команда хорошо шла при Ивиче, регулярно набирала очки. А теперь что? Столько домашних поражений уже, хотя Мусаев совсем немного проработал. Просто "Зенит" еще дает шансы. Даже тот же Сперцян стал хуже играть после ухода Ивича, а он лидер команды. Это показательный момент", - поделился Мостовой.
В активе "Краснодара" 50 очков в 27-ми матчах текущего сезона РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" за три тура до финиша составляет 1 очко. Сербский тренер Владимир Ивич был уволен из "Краснодара" в марте 2024-го года. Его место занял российский специалист Мурад Мусаев.
В семи матчах под руководством нового главного тренера "горожане" одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Полузащитник Эдуард Сперцян с 10-ю голами и 7-ю голевыми передачами в 26-ти играх является лучшим ассистентом и вторым лучшим бомбардиром "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: даже Сперцян стал играть хуже после ухода Ивича из "Краснодара"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о регрессе "Краснодара" после смены главного тренера.
Фото: официальный сайт "Краснодара"