"Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы "Факел" остался в РПЛ по одной простой причине: Воронеж футбольный город. Посмотрите, сколько болельщиков приходит на матчи, сейчас строится новый футбольный стадион. Всё делается ради футбола. Если мы посмотрим на другие команды, то там по тысячи человек на трибунах. Здесь весь город горит командой и переживает за её судьбу. Если бы у "Факела" был современный стадион, то я не сомневаюсь, что все 30 тысяч бы и заполнялись", - заявил Бородюк.
За три тура до конца чемпионата "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе воронежского клуба 28 очков в 27-ми матчах, что на 2 больше, чем у "Балтики" из зоны прямого вылета. Средняя посещаемость домашних матчей "Факела" в текущем сезоне - 11520 зрителей. Это пятый результат в лиге, больше, чем у "Динамо", ЦСКА и "Локомотива".
3-го апреля на сайте госзакупок появился проект спортивного объекта с названием "Центральный стадион ФК "Факел". Вместимость нового стадиона должна составить 25 тысяч человек. Напомним, КДК РФС оштрафовал "Факел" на 30 тысяч рублей по итогам минувшего 27-го тура. Причина санкций - скандирование воронежских болельщиков: "Зенит" - позор российского футбола".
Источник: "Metaratings"
Бородюк: хочется, чтобы "Факел" остался в РПЛ. Если бы был современный стадион - все 30 тысяч бы заполнялись
Российский тренер Александр Бородюк высказался о "Факеле" и болельщиках клуба из Воронежа.
Фото: РИА Новости