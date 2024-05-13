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Защитник "Локомотива" Морозов: мы хотим попасть в призовую тройку

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Защитник "Локомотива" Евгений Морозов высказался об игре своей команды в обороне.
Фото: ФК "Локомотив"
"В первую очередь наладили дела в обороне, перестали пропускать, слава богу. А если ребята дожимают впереди, то побеждаем и берём очки. Главное, что стали играть строже в обороне, возможно, этого не хватало в течение весны. Конечно, мы хотим попасть в призовую тройку. Тем не менее тут не только от нас всё зависит, поэтому мы постараемся сделать всё, что для этого нужно", - цитирует Морозова "Матч ТВ".

В 28-м туре РПЛ московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счётом 2:0. После 28-ми сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю очками. Московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от лидера на три очка. В следующем туре команда Михаила Галактионова на своём поле примет воронежский "Факел", а в заключительном туре этого сезона сыграет на выезде с калининградской "Балтикой", которая на данный момент располагается на 15-й строчке с 26-ю очками.

Локомотив Морозов
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