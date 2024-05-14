"Латышонок — супергерой, это 100%. Я просто не понимал, как он это делает. Это новый Человек?паук. Раньше был Яшин таким, теперь Латышонок. Но еще ничего не закончено: впереди у нас Суперфинал и борьба за место в РПЛ", - цитирует Капленко "Матч ТВ".
Сегодня, 14-го мая, калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0, единственным забитым мячом отметился Кевин Андраде. Команда Сергея Игнашевича сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Зенит" - ЦСКА. После 28-ми сыгранных туров калининградцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 26 очков.
Капленко: Латышонок - супергерой, новый Человек-паук
Полузащитник "Балтики" Кирилл Капленко высказался об игре Евгения Латышонка в матче со "Спартаком" (1:0).
Фото: ФК "Балтика"