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18:00
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Лутон Таун
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Сассуоло
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КальяриЗавершен
Удинезе
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Президент "Сочи" Ротенберг: новости о возможном уходе Морено в ЦСКА основаны лишь на слухах

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Президент "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на новости о том, что главный тренер клуба Роберт Морено может возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
"Новости о возможном уходе Морено в ЦСКА основаны лишь на слухах. Никакой вероятности, что это случится, нет", - сказал Ротенберг.

Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года, под руководством испанца команда сыграла 12 матчей, в которых одержал две победы, четыре раза проигрывала и шесть раз играла в ничью. Сочинский клуб после 29 сыгранных туров идет на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, в последней игре 29-го тура сочинцы уступили "Краснодару" (2:3). Главным тренером московского ЦСКА сейчас является Владимир Федотов, "армейцы" располагаются на шестой строчке с 42-мя очками в активе.

Источник: "Чемпионат"

Борис Ротенберг Морено Сочи Владимир Федотов ЦСКА
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