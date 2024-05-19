"Новости о возможном уходе Морено в ЦСКА основаны лишь на слухах. Никакой вероятности, что это случится, нет", - сказал Ротенберг.
Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года, под руководством испанца команда сыграла 12 матчей, в которых одержал две победы, четыре раза проигрывала и шесть раз играла в ничью. Сочинский клуб после 29 сыгранных туров идет на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, в последней игре 29-го тура сочинцы уступили "Краснодару" (2:3). Главным тренером московского ЦСКА сейчас является Владимир Федотов, "армейцы" располагаются на шестой строчке с 42-мя очками в активе.
Источник: "Чемпионат"
Президент "Сочи" Ротенберг: новости о возможном уходе Морено в ЦСКА основаны лишь на слухах
Президент "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на новости о том, что главный тренер клуба Роберт Морено может возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"