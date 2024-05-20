По информации, имеющейся у источника, "бело-голубые" изучают возможности усилить линию обороны, и 27-летний Солдатенков заинтересовал московский клуб.
В этом сезоне Александр Солдатенков сыграл за "Крылья" в 25 матчах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт центрального защитника рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Динамо" интересуется защитником "Крыльев Советов" Солдатенковым
Московское "Динамо" интересуется 27-летним защитником "Крыльев Советов", капитаном самарцев Александром Солдатенковым.
Фото: ФК "Крылья Советов"