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Тарханов: "Урал" в этом сезоне начал хорошо, а потом что-то сломалось

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Российский тренер Александр Тарханов оценил игру "Урала" в концовке текущего сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Урал"
"Урал" в этом сезоне начал хорошо, обыграл и "Спартак", и ЦСКА, а потом что-то сломалось. Но что именно, мне тяжело сказать, это тренерский состав должен определить, почему они зависли. У "Урала" есть хорошие игроки в составе. Плюс молодёжь — Ишков, Дмитриев - постоянно в состав попадает", - сказал Тарханов.

Он добавил, что игра екатеринбуржцев строится за счет физики и мобильности, а не контроля мяча. Когда физические кондиции ухудшаются, проявляются проблемы, отметил Тарханов.

"Урал" после 29 сыгранных туров набрал 30 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, конкурируя сразу с несколькими командами за сохранение прописки в высшим дивизионе России. В последней игре уральцы сыграли в ничью с "Оренбургом", забив спасительные два гола. В заключительном 30-м туре "Урал" на выезде встретится с ЦСКА.

Источник: Metaratings

Александр Тарханов Урал
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