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Булыкин: Тюкавин в этом сезоне совершил огромный скачок. Он по праву может считаться лучшим нападающим сезона

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Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин оценил шансы форварда "бело-голубых" Константина Тюкавина получить награду лучшего нападающего сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Интересная тройка, каждый по-своему хорош. Но из этой тройки я выбираю Тюкавина. Константин в этом сезоне совершил огромный скачок, и по праву может считаться лучшим нападающим сезона. Странно только, что в этом списке нет Кассьерры. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата", - сказал Булыкин.

Колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра идет на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ, он забил 21 гол. В последней игре нападающий оформил первый в истории Российской Премьер-Лиги пента-трик. На втором месте - 21-летний форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин, россиянин забил 15 мячей, на третьей строчке расположился форвард "Краснодара" Джон Кордоба с 14 голами. Александр Соболев, который был номинирован в числе трех финалистов на звание лучшего нападающего сезона, записал на свой счет пять голов, в том числе один с пенальти.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Константин Тюкавин Динамо
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