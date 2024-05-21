"Я не подтверждаю информацию. По слухам не даю никаких комментариев", - приводит слова Шпинева "Metaratings".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" начал переговоры с Антоном Миранчуком о продлении его действующего контракта. Напомним, соглашение между Антоном Миранчуком и "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона.
В зимнее трансферное окно Миранчука связывали с возможным переездом в Европу. В частности, интерес к полузащитнику сборной России приписывали турецкому "Бешикташу". Осуществить трансфер Миранчука предстоящим летом можно будет на бесплатной основе
Агент Вадим Шпинев опроверг информацию о том, что "Локомотив" начал переговоры с Мирачуком о контракте
Футбольный агент Вадим Шпинев, одним из клиентов которого является полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, опроверг информацию о начале переговоров о продлении контракта.
Фото: официальный сайт РПЛ