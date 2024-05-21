По информации источника, руководство московского "Динамо" продлило контракт с Муми Нгамалё ещё на один сезон.
В текущем сезоне Муми Нгамалё провёл за "Динамо" 32 матча и отметился семью забитыми мячами и шесть результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "бело-голубые" сыграют с "Краснодаром", который имеет на три очка меньше.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": московское "Динамо" продлило контракт с Муми Нгамалё на один сезон
Московское "Динамо" продлило контракт с нападающим Муми Нгамалё на один сезон.
Фото: ФК "Динамо"