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Габулов: Тороп показал себя прекрасно, если бы не травма, то он продолжил бы это делать. У ЦСКА нет проблем с вратарями

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Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов связал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА с травмой молодого голкипера "армейцев" Владислава Торопа.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Я уже неоднократно говорил, если у Игоря есть здоровье, физические силы, а самое главное мотивация и желание играть в футбол, то в этом нет ничего удивительного. Молодой сменщик (Владислав Тороп) показал себя прекрасно. Думаю, если бы не травма, то он продолжил это делать. Я бы сказал, что у ЦСКА нет проблем с вратарской линией", - заявил Габулов.

В текущем сезоне голкипер Игорь Акинфеев принял участие в 24-х матчах ЦСКА в РПЛ. Контракт 38-летнего ветерана истекает в конце сезона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского клуба планирует предложить Акинфееву новый контракт.

20-летний воспитанник "армейцев" Владислав Тороп, который начинал сезон в качестве дублера Акинфеева, принял участие в 16-ти матчах сезона во всех турнирах. В ответном финале Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" Тороп получил серьезную травму - перелом лицевой кости и выбыл, ориентировочно, до сентября.

Источник: "РИА Новости"

Владимир Габулов Игорь Акинфеев Владислав Тороп ЦСКА
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