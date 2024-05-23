Запасной голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев может остаться в команде на будущий сезон. Как сообщает "LegalBet", "горожане" не будут рассматривать вариант с продажей Агкацева, если основной вратарь Матвей Сафонов покинет "Краснодар" в летнее трансферное окно.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Матвею Сафонову со стороны французского ПСЖ. Сообщается, что парижский клуб готов осуществить трансфер российского голкипера за 20 миллионов евро. К Станиславу Агкацеву, по данным источников, в зимнее трансферное окно проявлял интерес московский "Спартак".
"LegalBet": Станислав Агкацев не покинет "Краснодар", если Сафонов летом перейдет в ПСЖ
Второй вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев может остаться в команде, если Матвей Сафонов сменит клуб.
Фото: "Матч ТВ"