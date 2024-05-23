"Продолжают же говорить, что "Спартак" народная команда. Но в этой народной команде руководство почему-то состоит из иностранцев, которые сменяют друг друга и лоббируют своих тренеров и футболистов. Так какого народа "Спартак" народная команда? Испанского или итальянского?", - цитирует Стипиди "Евро-Футбол".
После 29-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 49 очков. "Красно-белые" вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1, команда Сергея Игнашевича сыграет в Суперфинале турнира с петербургским "Зенитом".
На данный момент Владимир Слишкович возглавляет "Спартак", исполняя обязанности главного тренера команды после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Ранее клуб объявил о назначении главным тренером Деяна Станковича с начала сезона-2024/2025. Ранее специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Стипиди: какого народа "Спартак" народная команда? Испанского или итальянского?
Футбольный функционер высказался о статусе "народной команды" московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"