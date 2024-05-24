"Очевидно, что каждый болельщик "Динамо" мечтает о победе в Краснодаре! Все зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать выступать, как это было в последнее время! Команда в хорошей форме и уверена в себе. "Динамо" мечтает стать чемпионом!" - приводит слова Уилкшира "Чемпионат".
Московское "Динамо" с 56-ю очками в 29-ти матчах возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ за тур до конца сезона. Действующий чемпион страны "Зенит" набрал в том же количестве матчей 54 очка и отстает от "бело-голубых" на 2 очка. "Краснодар" с 53-мя очками замыкает тройку лидеров.
В 30-м туре Премьер-лиги "Краснодар" примет на своем поле "Динамо", а "Зенит" сыграет дома с "Ростовом". "Динамо" станет чемпионом России в случае победы или ничьи в заключительном туре. "Динамо" точно не завоюет золотые медали, если проиграет. В случае поражения "Динамо", 1-е место в РПЛ займет "Краснодар" или "Зенит".
Люк Уилкшир - о чемпионской гонке в РПЛ: все зависит от нас самих. "Динамо" мечтает стать чемпионом
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с "Краснодаром" в 30-м туре РПЛ.
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