Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
БолоньяНе начат

Люк Уилкшир - о чемпионской гонке в РПЛ: все зависит от нас самих. "Динамо" мечтает стать чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с "Краснодаром" в 30-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
"Очевидно, что каждый болельщик "Динамо" мечтает о победе в Краснодаре! Все зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать выступать, как это было в последнее время! Команда в хорошей форме и уверена в себе. "Динамо" мечтает стать чемпионом!" - приводит слова Уилкшира "Чемпионат".

Московское "Динамо" с 56-ю очками в 29-ти матчах возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ за тур до конца сезона. Действующий чемпион страны "Зенит" набрал в том же количестве матчей 54 очка и отстает от "бело-голубых" на 2 очка. "Краснодар" с 53-мя очками замыкает тройку лидеров.

В 30-м туре Премьер-лиги "Краснодар" примет на своем поле "Динамо", а "Зенит" сыграет дома с "Ростовом". "Динамо" станет чемпионом России в случае победы или ничьи в заключительном туре. "Динамо" точно не завоюет золотые медали, если проиграет. В случае поражения "Динамо", 1-е место в РПЛ займет "Краснодар" или "Зенит".

Люк Уилкшир Динамо Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится