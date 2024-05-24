Глупость, что ни одна команда не заслужила чемпионство. Люди рассуждают, отталкиваясь только от этих команд. А остальные - для декорации? Кто-то не хочет выигрывать, зарабатывать деньги или у кого-то задача вылететь из РПЛ? Мы видим отличное сопротивление других команд - никто никому ничего не дарит и не отдаёт. Не лидеры дарили очки, а другие команды их вырывали зубами. Отлично, что никто не боится того же "Зенита", - заявил Червиченко.
За тур до конца чемпионата России на победу в сезоне претендуют три клуба - "Динамо", "Зенит" и "Краснодар". В активе московского клуба 56 очков, "сине-бело-голубые" набрали 54 очка, а "быки" - 53. В прошлом сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом страны, опередив в итоговой таблице занявший 2-е место ЦСКА на 12 очков.
В заключительном туре судьба чемпионства определится в двух матчах. "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а два других претендента на "золото", "Краснодар" и "Динамо" сойдутся в очном матче на стадионе "горожан". "Зенит" защитит титул в случае побед - своей и "Краснодара". "Краснодар" станет чемпионом, если одолеет "Динамо", а "Ростов" не проиграет "Зениту". "Динамо" для завоевания трофея достаточно не проиграть собственный матч.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: глупость, что никто не заслужил чемпионство. Не лидеры дарили очки, а другие команды их вырывали
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: личный архив Андрея Червиченко