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Гол Зе Турбо позволил "Пари НН" спастись от поражения с "Крыльями Советов". Команда сыграет в стыках

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Матч 30-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Пари НН" завершился результативной ничьей.
Фото: ФК "Крылья Советов" ВКонтакте
Самарские "Крылья Советов" принимали на своем поле "Пари НН" в заключительном 30-м туре РПЛ. Игра завершилась вничью 1:1. На 58-й минуте счет открыл аргентинский вингер самарского клуба Бенджамин Гарре. Форвард "Пари НН" Зе Турбо восстановил равенство в счете дальним ударом на 77-й минуте.

"Пари НН" набрал 30-е очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ нижегородцы сыграют с тульским "Арсеналом". "Крылья Советов" завершили сезон на 9-й строчке.

Крылья Советов - Нижний Новгород 1 - 1

Стадион: Солидарность Самара Арена
Самара

Чемпионат России

30 тур

Гол: Гарре, 58 - Зе Трубо, 77

Крылья Советов: Ломаев, Горшков (Якуба, 83), Костанца, Солдатенков, Гапонов, Рахманович (Орозко, 61), Витюгов (Зотов, 83), Бабкин (Печенин, 83), Шитов, Гарре, Салтыков

Нижний Новгород: Нигматуллин, Стаматов (Шнапцев, 83), Александров (Баженов, 75), Гоцук, Тихий, Кучаев, Трошечкин, Калинский, Каккоев, Босельи (Ермаков, 64), Турбо

Предупреждения: Турбо, 37, Стаматов, 42, Александров, 46, Калинский, 69, Боженов, 90

Нижний Новгород Зе Турбо Крылья Советов
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