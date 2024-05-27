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Орлов - о чемпионском голе Артура: у него очень сильный удар, хлесткий. Как у Халка

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на нападки в сторону голкипера "Ростова" Сергея Песьякова, который пропустил гол от нападающего "Зенита" Артура.
Фото: ФК "Зенит"
"У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном "выстреле" Артура. Как у Халка!" - высказался Орлов.

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги решалось, кто из тройки лидеров станет чемпионом, в решающей игре "Зенит" принимал на своем поле "Ростов" (2:1). Игра для подопечных Сергея Семака складывалась неудачно, петербуржцы пропустили уже на седьмой минуте, но перед свистком на перерыв смогли отыграться благодаря пенальти. Гол, сделавший "сине-бело-голубых" чемпионами, забил новичок команды нападающий Артур. Бразильцу позволили пробить из района штрафной линии, вратарь ростовчан Сергей Песьяков смог отразить удар в ближнем углу, но мяч отскочил от рук и предательски залетел прямо в ворота.



Игру Сергея Песьякова раскритиковал экс-футболист Александр Мостовой: "как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?".

По итогам 30 туров чемпионом в шестой раз подряд стал "Зенит", набрав 57 очков. Серебряные медали завоевал "Краснодар", который одержал победу над московским "Динамо", у "бело-голубых" третье место в итоговой таблице РПЛ.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Геннадий Орлов Зенит Сергей Песьяков
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