"Меня взбесил последний матч "Динамо", но Личка выдал неплохой сезон. У Семака тоже был неплохой. Все отмечают, что были небольшие провалы. Здесь сложно выбрать лучшего тренера. Можно назвать и Семака, и Личку — непростая и щекотливая ситуация. Финальные матчи так не играют, как его провело "Динамо". Были большие ожидания, а получилось так, что в Краснодаре играли без "Динамо", - сказал Колыванов.
В 30-м заключительном туре РПЛ определялось, какой из клубов станет чемпионом. "Зениту" нужно было побеждать самому и рассчитывать на поражение московского "Динамо" в Краснодаре. Даже ничья делала "бело-голубых" чемпионами, но динамовцы потерпели неудачу. В ходе игры подопечные Марцела Лички дважды попадали в штангу, но так и не смогли забить чемпионский гол, "быки" выиграли со счетом 1:0. Предоставленным шансом воспользовался "Зенит", который при своих болельщиках одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1) и стал чемпионом России шестой раз подряд.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: меня взбесил последний матч "Динамо", но Личка выдал неплохой сезон
Бывший футболист "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал игру "бело-голубых" в последнем 30-м туре против "Краснодара" (1:0), в котором было упущено чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"