"Акрон" - симпатичная команда. Хочется, чтобы она поиграла в РПЛ, но очень тяжело тягаться с командами из премьер-лиги. По уровню футболистов команды РПЛ предпочтительней. При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами. Я болею и за "Акрон", и за "Арсенал". Всех бы хотел видеть в РПЛ", - заявил Булыкин.
"Акрон" из Тольятти и тульский "Арсенал" заняли, соответственно 3-е и 4-е места в турнирной таблице Первой лиги. Обе команды получили возможность побороться за право принять участие в РПЛ сезона 2024/25. Соперниками перечисленных клубов станут "Урал" и "Пари НН", набравшие по 30 очков в сезоне.
Первые стыковые матчи пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде 29-го мая. Ответные игры состоятся уже на домашних аренах "Акрона" и "Крыльев Советов".
Источник: "СЭ"
Булыкин: "Акрон" - симпатичная команда. Хочется, чтобы она поиграла в РПЛ
Экс-форвард леверкузенского "Байера" Дмитрий Булыкин высказался о шансах команд Первой лиги против клубов РПЛ в стыковых матчах.
Фото: официальный сайт "Акрона"