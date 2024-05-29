"Витор сейчас в отпуске, он провел хороший дебютный сезон для себя в России. Что касается его будущего, то он остается в "Краснодаре", - приводит слова Норманда "РБ Спорт".
Бразильский центральный защитник Витор Тормена выступает за "Краснодар" с августа прошлого года. За трансфер футболиста "горожане" заплатили португальской "Браге" 3 миллиона евро. В своем дебютном сезоне в России Тормена принял участие в 27-ми матчах (23 - в РПЛ и 4 - в Кубке России).
Контракт 28-летнего защитника с "Краснодаром" действует до июля 2027-го года. Трансферная стоимость Витора Тормены, по оценкам Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
Агент: Витор Тормена останется в "Краснодаре"
Рафаэль Норманд, агент защитника "Краснодара" Витора Тормены отверг вероятность ухода своего клиента из клуба в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"