- Дзюба помог "Локомотиву", забив много голов. Не знаю, что там случилось, но в любом случае Артём был полезен. Если он чувствует себя хорошо, то надо дальше помогать клубам, а если нет, то лучше завершать карьеру. На мой взгляд, чем дольше он остаётся в футболе, тем лучше будет для него самого. Но всё будет зависеть от его решения, – передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее пресс-служба московского "Локомотива" официально объявила об уходе по истечении срока действия контракта 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы. Форвард выступал за "железнодорожников" с февраля 2023 года, сыграл за них 39 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. При этом 8 голов из этих 12 Дзюба забил в 13 матчах весной 2023 года, остальные 4 - в 26 матчах в течение сезона-2023/2024.
"Локомотив" официально сообщил об уходе Дзюбы
Агент Дзюбы: Артём точно хочет продолжать играть в футбол
Канчельскис: если Дзюба не чувствует себя хорошо, то лучше завершать карьеру
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал уход 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"