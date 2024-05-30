"Хочу ли я играть в Европе? Не знаю... Я очень счастлив в "Зените". Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ - это самое главное", - цитирует Кассьерру "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Матео Кассьерра провёл 37 матчей за "Зенит" во всех турнирах и отметился 24-мя забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Матео стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2023/2024. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в девять миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. Напомним, что в заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Сергея Семака одержала победу над "Ростовом" (2:1) и в шестой раз кряду стала чемпионом России.
Кассьерра: хочу ли я играть в Европе? Я счастлив в "Зените" - у меня контракт до 2028 года
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра не намерен переходить в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"