"Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивает голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из "Краснодара". Ещё могу выделить Глебова, капитан "Ростова". Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт", - цитирует Марцела Личку "Чемпионат".
Напомним, что чешский специалист подписал контракт с "Динамо" на один сезон, с последующей возможностью продления на сезоны 24/25 и 25/26 при достижении поставленных задач. Под его руководством бело-голубые заняли 3 место, уступив лидерство в последнем туре питерскому "Зениту".
В стан "динамовцев" Марцел Личка пришёл из "Оренбурга", который он тренировал на протяжении трёх лет. Чешский специалист сначала вывел команду в РПЛ, а после помог повторить лучший результат оренбуржцев в Премьер-Лиге, заняв по итогам чемпионата седьмое место.
Марцел Личка рассказал, с кем из футболистов РПЛ он хотел бы вместе поработать
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился, с кем из футболистов РПЛ он хотел бы поработать в одном клубе.
Фото: ФК "Динамо"