"Я думаю, что Слишкович покинул "Спартак", так как хочет работать главным тренером. Он рассчитывал, что его оставят и дадут шанс в качестве главного в "Спартаке". Но назначили Станковича, и Слишкович подумал, что он перерос должность помощника. Слишкович — профессиональный специалист, поэтому я думаю, что у него может получиться в качестве главного тренера. Самое главное, чтобы поступило предложение от какого-то клуба", - сказал Кечинов.
Слишкович работал в тренерском штабе при бывшем главном тренере Гильермо Абаскале, а после отставки испанца его назначили на должность временно исполняющего обязанности главного тренера. Под руководством боснийца "красно-белые" ни разу не проиграли в Российской Премьер-Лиге, выдав беспроигрышную семиматчевую серию в концовке сезона. В итоге команда заняла пятое место, заработав 50 очков. Единственное поражение при Слишковиче случилось в Кубке России, спартаковцы остановились в шаге от Суперфинала, проиграв с минимальным счетом калининградской "Балтики" (1:0).
Предполагалось, что Владимир Слишкович продолжит своб работу в составе тренерского штаба, но 29 мая в пресс-службе московского клуба сообщили об его уходе. Уточнялось, что тренер принял решение покинуть клуб по собственному желанию. В следующем сезоне новым главным тренером "Спартака" станет экс-футболист, легенда миланского "Интера" Деян Станкович.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов: Слишкович покинул "Спартак", так как хочет работать главным тренером
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился предположением, почему Владимир Слишкович решил покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"