"Это неправда, что Марио думал о завершении карьеры, таких мыслей не было, он сразу знал, что в следующем сезоне будет играть за "Зенит" и, надеюсь, сыграет больше матчей", - заявил Машаду.
Экс-игрок сборной России Марио Фернандес выступает в составе "Зенита" с лета 2023-го года. Перед стартом минувшего сезона бывший защитник ЦСКА перебрался в "Зенит" из бразильского "Интернасьонала". В первом сезоне в России после возвращения Фернандес принял участие в 12-ти матчах РПЛ.
Еще 6 раз Фернандес появился на поле в футболке "Зенита" в матчах Кубка России. Финальный отрезок сезона футболист пропустил из-за травмы. Весной в СМИ появились слухи о том, что Марио Фернандес может объявить о завершении профессиональной карьеры. Контракт Фернандеса с "Зенитом" рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Агент Марио Фернандеса - о завершении карьеры: неправда, в следующем сезоне он будет играть за "Зенит"
Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника "Зенита" Марио Фернандеса, опроверг слухи о скором завершении карьеры его клиентом.
Фото: официальный сайт "Зенита"