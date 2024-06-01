"В России играет очень много крутых сербов. В чем наш секрет? У нас есть жесткий характер, ничего не боимся. На каждую игру выдаем максимум, так делает каждый серб, без исключения. В каждом стыке идем до конца. Кроме того, нам приятно играть в России, потому что мы похожи. Как правильно говорится: русские и сербы — братья навек", - сказал Анджелкович.
Один из сербских футболистов, играющих в Российской Премьер-Лиге, выступает за "Зенит" - это 23-летний защитник Страхиня Эракович, который присоединился к петербуржцам в июле 2023 года. Другой сербский игрок Срджан Бабич защищает цвета московского "Спартака", сразу двое сербов играют за ЦСКА - Милан Гайич и Саша Зделар. Ранее в "Краснодаре" работал на посту главного тренера сербский специалист Владимир Ивич, под руководством которого команда занимала первое место по итогу первой половины сезона. В "Пари НН" после увольнения российского тренера Сергея Юрана пригласили серба Сашу Илича.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Акрона" Анджелкович - о сербах в РПЛ: у нас есть жесткий характер, в каждом стыке идем до конца
Сербский защитник тольяттинского "Акрона" Неманья Анджелкович ответил на вопрос, почему в российском чемпионате играет немало сербский футболистов.
Фото: "Матч ТВ"