"По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили. У нас нет нападающих, которые бы забивали голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Сегодня, 1-го мая, екатеринбургский "Урал" одержал победу над тольяттинским "Акроном" во втором переходном матче со счётом 2:1. Забитыми мячами отличились: Понсе и Бегич (дубль). Уральцы вылетели из РПЛ, уступив своему сопернику по сумме двух встреч - напомним, что в первом матче "Акрон" одержал выездную победу со счётом 2:0.
Напомним, что после первого матча екатеринбургский клуб объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера, сегодня в СМИ появилась информация о том, что специалист может возглавить венгерский "Ференцварош".
Григорий Иванов: у нас нет нападающих, которые бы забивали голы - это никуда не годится
Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал игру нападающих уральцев в матче с "Акроном" (2:1).
Фото: ФК "Урал"