- Об интересе "Спартака" к Сысуеву я не знаю. Разговоров с ними не было. Не знаю, останется ли он летом в "Оренбурге". Если "Спартак" его купит за большие деньги? Когда будет письменное обращение из клубов, тогда будем на это реагировать. А реагировать на то, что кто-то что-то сказал, мы не будем. На данный момент о "Спартаке" мне ничего не известно, - передаёт слова Еремякина "Чемпионат".
25-летний голкипер Николай Сысуев выступает за "Оренбург" с января 2022 года. В сезоне-2023/2024 на счету вратаря 26 матчей за клуб (все - в Российской премьер-лиге), 6 из которых без пропущенных мячей, и 33 пропущенных гола.
Ранее в футбольном инфопространстве появилась информация о трансферном интересе к Сысуеву со стороны московского "Спартака". В настоящее время во вратарскую бригаду красно-белых входят Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.
Президент Еремякин: не знаю, останется ли Сысуев летом в "Оренбурге". Об интересе "Спартака" мне ничего не известно
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал слухи об интересе московского "Спартака" к голкиперу Николаю Сысуеву.
Фото: ФК "Оренбург"