"Латышонку важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно. Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведет сезон и сможет ли подтвердить свое мастерство. Если будет возможность, Латышонку надо уходить в "Зенит", - заявил Кафанов.
Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок в минувшем сезоне принял участие в 34-х матчах в чемпионате и Кубке России, в 8-ми из которых ему удалось уйти с поля без пропущенного гола. Латышонок выступает за "Балтику" с лета 2019-го года. Он перебрался в калининградский клуб из "Краснодара", воспитанником которого является.
По итогам сезона 2023/24 "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела из РПЛ. Контракт Евгения Латышонка с клубом рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: Sport24
Кафанов: Латышонку надо уходить в "Зенит". Важно подтвердить свой успех
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал совет голкиперу "Балтики" Евгению Латышонку.
Фото: официальный сайт "Балтики"