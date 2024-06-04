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Агент Шпинёв прокомментировал интерес "Зенита" к Антону Миранчуку и будущее Жемалетдинова

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Агент полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв ответил на вопросы о дальнейших карьерных планах футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
- Интерес "Зенита" к Миранчуку? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста. Работа по будущему Жемалетдинова ведётся, всем терпения, - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что к 28-летнему атакующему полузащитнику московского "Локомотива" Антону Миранчуку проявляет трансферный интерес петербургский "Зенит", в который он может перейти летом 2024 года на правах свободного агента. 27-летний атакующий хавбек Рифат Жемалетдинов 29 мая официально покинул "Локомотив" по истечении срока действия контракта.

Локомотив Зенит Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинев Российские трансферы
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