- Интерес "Зенита" к Миранчуку? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста. Работа по будущему Жемалетдинова ведётся, всем терпения, - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что к 28-летнему атакующему полузащитнику московского "Локомотива" Антону Миранчуку проявляет трансферный интерес петербургский "Зенит", в который он может перейти летом 2024 года на правах свободного агента. 27-летний атакующий хавбек Рифат Жемалетдинов 29 мая официально покинул "Локомотив" по истечении срока действия контракта.
Агент Шпинёв прокомментировал интерес "Зенита" к Антону Миранчуку и будущее Жемалетдинова
Агент полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв ответил на вопросы о дальнейших карьерных планах футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"