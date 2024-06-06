"Идеальная цифра товарищеских матчей в год, к которой хочет прийти РФС? Если брать пять окон по две игры - десять матчей. В данное июньское окно у нас была возможность провести еще игру, но сезон был напряженный и драматичный. Поэтому приняли решение провести один матч", - заявил Дюков.
Завтра, 7-го июня, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Белоруссии. Игра пройдет в Минске. Матч с Белоруссией станет вторым для сборной России в календарном году. Ранее подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Сербии в Москве и одержали разгромную победу (4:0).
В 2023-м году на счету сборной России 3 победы: Куба (8:0), Камерун (1:0), Ирак (2:0) и три ничьи: Кения (2:2), Катар (1:1), Иран (1:1).
Источник: "Матч ТВ"
Дюков: сколько товарищеских матчей должна проводить сборная России в год? Если брать пять окон по две игры - десять
Президент РФС Александр Дюков рассказал о предпочтительном варианте календаря для сборной России.
Фото: официальный сайт РФС