"Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд. Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры. Но вопрос об иностранных тренерах нужно задавать руководителям клубов, которые приглашают этих специалистов. Для чего они их приглашают? Они патриоты своих клубов?" - заявил Силкин.
По его мнению, русскоговорящую команду должен возглавлять русский тренер, которому не нужен переводчик для донесения информации до игроков.
Недавно бывший российский футболист Михаил Гершкович предложил ввести налог для клубов РПЛ, которые приглашают иностранных тренеров. Идея заключается в том, чтобы защитить отечественных специалистов на внутреннем рынке тренеров. При этом Гершкович не против, чтобы опытные иностранцы тренировали в России, речь идет только о специалистах невысокого уровня, утончил он.
Российские клубы стали чаще приглашать тренеров из Сербии. Со следующего сезона сразу двое сербских специалистов станут новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА. Руководство "красно-белых" пригласило Деяна Станковича, именитого футболиста, который уже успел получить опыт тренерской работы в Италии, Венгрии и у себя на родине. "Армейцы" решили сделать ставку на другого серба Марко Николича, он ранее возглавлял московский "Локомотив" и выиграл с "железнодорожниками" Кубок России.
Источник: "Чемпионат"
Силкин: негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший специалист к нам не поедет
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал свое отношение к иностранным тренерам в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости