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Генеральный директор "Рубина" высказался о будущем Мацея Рыбуса

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Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался о будущем защитника Мацея Рыбуса.
Фото: ФК "Рубин"
"Если говорить про наших игроков, то по Мацею Рыбусу в ближайшие дни все решится. Хочу ли его сохранить в клубе? Селекционными вопросами у нас занимается главный тренер и спортивный директор", - цитирует Айбатова Sport24.

В завершившемся сезоне Мацей Рыбус провёл восемь матчей за казанский "Рубин" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость 34-летнего игрока, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет в 150 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Ранее польский защитник заявлял, что хотел бы остаться в казанском клубе на следующий сезон.

Рубин Рыбус Мацей
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